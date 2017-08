27 авг 2017



TRACY G перевыпустил дебют TRACY G выпустил юбилейное издание дебютного альбома:



“The G Factory”

“Warped Out”

“Opus In Bbm”

“Goodbye To Sao Paulo”

“The Elephant”

“Blutodidit”

“Climb The Walls”

“The Many Forms Of Evil”

“Number Nine”

“A Lil’ Sump’n”

“Sciatic Notch”









