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*Brant Bjork*



27 авг 2017 : 		 Концертный трек BRANT BJORK

4 июл 2017 : 		 Концертный релиз BRANT BJORK выйдет осенью

17 окт 2016 : 		 Новое видео BRANT BJORK

27 сен 2016 : 		 Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания

20 сен 2016 : 		 Рассказ об издании альбома BRANT BJORK

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от BRANT BJORK

1 сен 2016 : 		 Новое видео BRANT BJORK

8 июл 2016 : 		 BRANT BJORK выпустит новый альбом осенью

22 окт 2014 : 		 Новая песня BRANT BJÖRK

5 июн 2014 : 		 BRANT BJÖRK на NAPALM RECORDS

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|||| 27 авг 2017

Концертный трек BRANT BJORK

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“The Greeheen”, концертная версия песни BRANT BJORK, которая взята из нового релиза "Europe '16", выходящего 22 сентября на Napalm Records, доступна для прослушивания ниже.

BRANT BJORK Streaming вЂњThe GreeheenвЂќ Track From Upcoming Europe '16 Live Album





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