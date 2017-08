27 авг 2017



Новое видео THE CONTORTIONIST 'Return to Earth', новое видео группы THE CONTORTIONIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Clairvoyant", выход которого намечен на 15 сентября.



Трек-лист:



“Monochrome (Passive)”

“Godspeed”

“Reimagined”

“Clairvoyant”

“The Center”

“Absolve”

“Relapse”

“Return To Earth”

“Monochrome (Pensive)”















