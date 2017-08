27 авг 2017



Трейлер нового альбома THEN COMES SILENCE THEN COMES SILENCE опубликовали трейлер к новому альбому "Blood", выход которого намечен на двадцатое октября на Nuclear Blast:



“The Dead Cry For No One”

“Flashing Pangs Of Love”

“Strange Kicks”

“My Bones”

“In Leash”

“Choose Your Poison”

“Good Friday”

“The Rest Will Follow”

“Magnetic”

“Warm Like Blood”

“Mercury”

“Into Death Alone” (limited first edition bonus track)





















