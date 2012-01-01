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*Geoff Tate*



28 авг 2017 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

11 авг 2017 : 		 GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?»

7 авг 2017 : 		 Новый альбом GEOFF TATE’s OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью

16 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

12 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 фев 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

24 фев 2017 : 		 GEOFF TATE в 'One On One'

20 фев 2017 : 		 GEOFF TATE: «Реюнион QUEENSRŸCHE произойдёт только из-за денег»

5 фев 2017 : 		 GEOFF TATE снялся в хорроре

26 янв 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

26 янв 2017 : 		 GEOFF TATE: «Разногласия с QUEENSRŸCHE могут быть улажены»

28 дек 2016 : 		 Акустика от GEOFF TATE

25 дек 2016 : 		 Акустика от GEOFF TATE

20 дек 2016 : 		 Акустический сет GEOFF TATE

19 дек 2016 : 		 GEOFF TATE в акустике

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY And TIM 'RIPPER' OWENS

20 ноя 2016 : 		 GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY And TIM 'RIPPER' OWENS открыли тур

11 окт 2016 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

15 сен 2016 : 		 GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY, TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео

31 авг 2016 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

10 авг 2016 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

29 июл 2016 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

14 июл 2016 : 		 Новый альбом GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью

8 июл 2016 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

20 апр 2016 : 		 GEOFF TATE сочиняет новые песни после медитации

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

15 мар 2016 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю над альбомом, то ничего не слушаю»

28 фев 2016 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

11 фев 2016 : 		 GEOFF TATE сочиняет альбом в стиле джаз

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

23 дек 2015 : 		 GEOFF TATE о событиях в Париже

17 дек 2015 : 		 GEOFF TATE о своем нежелании вновь быть участником группы

12 дек 2015 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

1 дек 2015 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

16 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

2 ноя 2015 : 		 GEOFF TATE выпускает вино

13 окт 2015 : 		 GEOFF TATE рад, что будущее поколение сможет услышать его музыку

9 сен 2015 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

2 сен 2015 : 		 Видео с текстом от GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

27 авг 2015 : 		 GEOFF TATE о своей роли в творчестве QUEENSRŸCHE

25 авг 2015 : 		 GEOFF TATE: «Новый альбом OPERATION: MINDCRIME уже готов»

20 авг 2015 : 		 Новое видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

17 авг 2015 : 		 GEOFF TATE о названии группы

29 июл 2015 : 		 Новое видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

30 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

14 фев 2015 : 		 GEOFF TATE "упорно работает" над будущей трилогией

18 дек 2014 : 		 GEOFF TATE о будущей трилогии: "Лучшие песни, что я когда-либо создавал!"

16 дек 2014 : 		 Гитарист ROBERT SARZO не стал присоединяться к проекту OPERATION: MINDCRIME

9 дек 2014 : 		 GEOFF TATE выпустит трилогию студийных альбомов

6 дек 2014 : 		 GEOFF TATE о состоянии музыкальной индустрии

3 дек 2014 : 		 Новая группа GEOFF TATE на FRONTIERS MUSIC SRL

26 ноя 2014 : 		 Музыканты MEGADETH, ANGRA, Ex-BLACK SABBATH присоединились на сцене к GEOFF TATE

4 ноя 2014 : 		 Вышла делюкс-версия альбома GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

24 окт 2014 : 		 Любимый вокалист GEOFF'a TATE'a — GEOFF TATE

2 сен 2014 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

12 авг 2014 : 		 GEOFF TATE: «Я всегда исполняю только ту музыку, которую написал сам»

7 авг 2014 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

6 авг 2014 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

5 май 2014 : 		 GEOFF TATE о правах на имя QUEENSRŸCHE

23 апр 2014 : 		 GEOFF TATE: 'Голос QUEENSRŸCHE'

22 апр 2014 : 		 GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE достигли "мирового соглашения"

28 мар 2014 : 		 GEOFF TATE надеется, что однажды вновь будет общаться с бывшими коллегами

20 фев 2014 : 		 GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства - 3

25 янв 2014 : 		 GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства -2

21 янв 2014 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE исполнил 'Silent Lucidity'

20 янв 2014 : 		 GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства

8 янв 2014 : 		 GEOFF TATE на новой песне THE VOODOOS

28 ноя 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE

23 ноя 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE

14 ноя 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE отыграли сет "MTV Unplugged"

10 ноя 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE отыграли сет 'MTV Unplugged'

9 ноя 2013 : 		 GEOFF TATE: 'QUEENSRŸCHE - это я!'

29 окт 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE

23 окт 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE

17 июл 2013 : 		 GEOFF TATE о реюнионе с QUEENSRŸCHE: «Нет, конечно. На кой мне всё это нужно?»

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

13 июн 2013 : 		 GEOFF TATE: 'Новый альбом - каждые полгода'

11 июн 2013 : 		 GEOFF TATE считает себя жертвой чёрного пиара

8 июн 2013 : 		 GEOFF TATE уже работает над следующим альбомом QUEENSRŸCHE

2 июн 2013 : 		 GEOFF TATE прокомментировал инцидент с iPhone'ом поклонника

30 май 2013 : 		 GEOFF TATE: «Мы с QUEENSRŸCHE никогда не были близки»

29 май 2013 : 		 GEOFF TATE отобрал iPhone у зрителя

24 май 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

22 май 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

22 май 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE в акустике

14 май 2013 : 		 Бэк-вокалистка GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE ушла из тура

11 май 2013 : 		 SASS JORDAN исполнит партии "Сестры Мэри" в июньском туре GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

2 май 2013 : 		 Новый альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет на кассете

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

25 апр 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE: доступен новый микс

23 апр 2013 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

23 апр 2013 : 		 GEOFF TATE: "Я был несчастен в QUEENSRŸCHE"

20 апр 2013 : 		 BRIAN TICHY поедет в тур с GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

17 апр 2013 : 		 Новый альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE доступен для прослушивания

15 апр 2013 : 		 NINA NOIR из тура GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

12 апр 2013 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

8 апр 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE открыл турне

6 апр 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE в акустике

5 апр 2013 : 		 Новый сингл GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет на виниле

4 апр 2013 : 		 Новая песня GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

2 апр 2013 : 		 Billy Sherwood не будет пересводить альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

31 мар 2013 : 		 NINA NOIR поедет в тур с GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

28 мар 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет как и планировалось

28 мар 2013 : 		 BILLY SHERWOOD подправит альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

13 мар 2013 : 		 Семплы новых песен GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

4 мар 2013 : 		 GEOFF TATE: "Нельзя просто так взять и выкинуть своего фронтмена на улицу"

23 фев 2013 : 		 Craig Locicero и Paul Bostaph на новом альбоме Geoff Tate's QUEENSRŸCHE

19 фев 2013 : 		 Первые фото состава GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

14 фев 2013 : 		 Вокалист Y&T на новом альбоме GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

7 фев 2013 : 		 Гитарист NIGHT RANGER на новом альбоме GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE

25 янв 2013 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE на CLEOPATRA

4 янв 2013 : 		 GEOFF TATE: мои бывшие коллеги по QUEENSRŸCHE "трусы, которые не могут за себя постоять"

28 дек 2012 : 		 Клавишник GEOFF 'a TATE 'a перенес инфаркт

17 дек 2012 : 		 GEOFF TATE: "Мои бывшие коллеги по QUEENSRŸCHE не способны обидеть и младенца"

13 дек 2012 : 		 GEOFF TATE: "Раскол QUEENSRŸCHE - из-за денег"

11 дек 2012 : 		 GEOFF TATE: Видео с выступления

9 дек 2012 : 		 GEOFF TATE: Видео с выступления

27 ноя 2012 : 		 GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE полностью исполнят "Operation: Mindcrime" в ходе будущего тура

25 ноя 2012 : 		 GLEN DROVER ушел из QUEENSRŸCHE GEOFF'a TATE'a

25 окт 2012 : 		 GEOFF TATE: Видео с выступления

22 окт 2012 : 		 GEOFF TATE на CMJ Convention

17 окт 2012 : 		 Новая песня GEOFF TATE

4 окт 2012 : 		 Видео с лирикой GEOFF'а TATE'а

23 сен 2012 : 		 GEOFF TATE: семплы

18 сен 2012 : 		 GEOFF TATE: обложка и трек-лист

17 сен 2012 : 		 GEOFF TATE исполнил классику QUEENSRŸCHE

12 сен 2012 : 		 Новый альбом GEOFF TATE выйдет в ноябре

3 сен 2012 : 		 GEOFF TATE представил свою версию QUEENSRŸCHE

21 авг 2012 : 		 GEOFF TATE показал автобус для тура

18 авг 2012 : 		 GEOFF TATE планирует тур QUEENSRŸCHE со звездным составом музыкантов

27 июн 2012 : 		 GEOFF TATE на INSIDEOUT MUSIC

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|||| 28 авг 2017

GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

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Видео с выступления бывшего вокалиста QUEENSRŸCHE и нынешнего фронтмена OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate 19 августа в Tom Brasil, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже. Состав:

Felipe Andreoli (ANGRA, ALMAH) - Bass
Leo Mancini (TEMPESTT) - Guitar
Edu Cominato (SOTO) - Drums
Dalton Santos - Guitar
Bruno Sá - Keyboards

Watch GEOFF TATE Perform QUEENSRЕёCHE Classics In SГЈo Paulo, Brazil






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hellrider88
28 авг 2017, 17:01		Очень не хотя открыл этот видос, ожидая полнейшей лажи...но...ЭТО ОХРЕНЕТЬ ПРОСТО! Лучше чем в начале 90-х! Что происходит с этим парнем?!

MarquisTiamaT
28 авг 2017, 18:16		Кто бы что не говорил, но Тейт как вокалист действительно крут и никакой Ла Торре его заменить не сможет.
Вот с сочинительством у него бядааа....

evilmarx
28 авг 2017, 21:57		Одно то что он тянет материал 30-летней давности уже достойно уважения. Но на старых хитал выплывает...

Soviet_Space
28 авг 2017, 22:53		Тейт в своё время был вообще самым харизматичным и моментально узнаваемым среди тонн остальных кастратов их всяких прог-хеви-хард рок металов. Хорошо что он отжал права на Майндкрайм, всё равно ничего хитовее они вместе не писали и помнят о них только благодаря этому альбому.


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