28 авг 2017



GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE Видео с выступления бывшего вокалиста QUEENSRŸCHE и нынешнего фронтмена OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate 19 августа в Tom Brasil, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже. Состав:



Felipe Andreoli (ANGRA, ALMAH) - Bass

Leo Mancini (TEMPESTT) - Guitar

Edu Cominato (SOTO) - Drums

Dalton Santos - Guitar

Bruno Sá - Keyboards















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