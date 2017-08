28 авг 2017



Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE в ходе выступления на фестивале Reading 27 августа и исполнил "Back In Black". Matt Bellamy обратился на бисе к толпе и сказал: "Он вернулся!" и заиграл один из самых узнаваемых рок-риффов.



«Спасибо огромное. И спасибо вам, ребята!» — сказал Johnson, обнявшись с Matt'ом.



Это второе для Brian'a появление на сцене после ухода из AC/DC в марте 2016 из-за потери слуха. В мая Brian и вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant присоединились на сцене к Paul'y Rodgers'y для исполнения классического хита Barrett'a Strong'a "Money (That's What I Want)".







