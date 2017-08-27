Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY [46]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [32]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [30]
*METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции [23]
*Успехи в чартах ACCEPT [19]
*
[= ||| все новости группы



*Muse*



28 авг 2017 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

18 май 2017 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2016 : 		 Новое видео MUSE

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MUSE

9 июн 2015 : 		 Новое видео MUSE

4 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

3 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

30 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

19 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

28 апр 2015 : 		 Новое видео MUSE

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

19 мар 2015 : 		 MUSE исполнили новую песню

13 мар 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

23 дек 2014 : 		 Концертное видео MUSE

22 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MUSE

22 апр 2013 : 		 Новое видео MUSE

21 мар 2013 : 		 Новое видео MUSE

6 фев 2013 : 		 Новое видео MUSE

14 дек 2012 : 		 Новое видео MUSE

3 окт 2012 : 		 Новое видео MUSE

5 сен 2012 : 		 Новое видео MUSE

22 авг 2012 : 		 Видео с текстом от MUSE

10 авг 2012 : 		 Новое видео MUSE

14 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома MUSE

5 июл 2012 : 		 Новое видео MUSE

28 июн 2012 : 		 Новая песня MUSE

7 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома MUSE

4 мар 2011 : 		 Официальное заявление от MUSE

26 май 2010 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2010 : 		 Новый трек MUSE выйдет в мае

| - |
|||| 28 авг 2017

Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

*
zoom
*
* *
Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE в ходе выступления на фестивале Reading 27 августа и исполнил "Back In Black". Matt Bellamy обратился на бисе к толпе и сказал: "Он вернулся!" и заиграл один из самых узнаваемых рок-риффов.

«Спасибо огромное. И спасибо вам, ребята!» — сказал Johnson, обнявшись с Matt'ом.

Это второе для Brian'a появление на сцене после ухода из AC/DC в марте 2016 из-за потери слуха. В мая Brian и вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant присоединились на сцене к Paul'y Rodgers'y для исполнения классического хита Barrett'a Strong'a "Money (That's What I Want)".

AC/DC











Like!+13Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

decided
28 авг 2017, 17:44		Слух он потерял ))) Че-то мутное дело какое-то со слухом.

ramzas
28 авг 2017, 20:41		Брайан и вправду слух потерял, в ноты не попадает, слова глотает

Altair21
28 авг 2017, 20:46		Ну и будет периодически с ТОП-группами светиться раз в несколько месяцев

Soviet_Space
28 авг 2017, 22:59		DLC вокалист


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 2191

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Xandria Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом