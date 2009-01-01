28 авг 2017



Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к VOLBEAT К VOLBEAT на выступлении 26 августа в Telia Parken, Copenhagen, Denmark, присоединились специальные гости — барабанщик METALLICA Lars Ulrich, вокалист KREATOR Mille Petrozza, вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway и Danko Jones. Аншлаговое шоу собрало 48 тысяч человек, которые стали свидетелями исполнения Ulrich'ом "Guitar Gangsters & Cadillac Blood" и кавер-версии METALLICA "Enter Sandman". Petrozza, Greenway и Jones — бывшие гостями на альбомах VOLBEAT — выступили на "7 Shots", "Evelyn" и "Black Rose" соответственно.































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