28 авг 2017



Новый ЕР MASTODON выйдет осенью MASTODON двадцать второго сентября на CD и в цифровом варианте выпустят новый ЕР "Cold Dark Place", в который войдут четыре ранее не публиковавшиеся композиции:

"North Side Star", "Blue Walsh" и "Cold Dark Place" были записан в ходе работы над альбомом "Once More 'Round The Sun", а четвертая, "Toe to Toes", в ходе работы над "Emperor Of Sand".















