Новый ЕР MASTODON выйдет осенью

MASTODON двадцать второго сентября на CD и в цифровом варианте выпустят новый ЕР "Cold Dark Place", в который войдут четыре ранее не публиковавшиеся композиции:
"North Side Star", "Blue Walsh" и "Cold Dark Place" были записан в ходе работы над альбомом "Once More 'Round The Sun", а четвертая, "Toe to Toes", в ходе работы над "Emperor Of Sand".
Suhoy571
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