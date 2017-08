сегодня



Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе Как сообщает The Pulse Of Radio, гитарист METALLICA Kirk Hammett в новом интервью для радиостанции 107.7 The Bone рассказал о том, как над ним издевались в средней школе. Hammett вспомнил, как «местные хулиганы выбирали тех, кто был лёгкой мишенью и выглядел иначе, чем они... Это были люди с очень низким уровнем интеллекта, которым было нечем заняться, они занимались вымогательством денег и издевались над другими.



Они все время третировали нас! А потом мы переехали в другую часть города, там были мексиканские банды, из-за которых приходилось постоянно переживать... Мы просто старались никуда не ходить, если рядом были эти парни».



Хамметт добавил, что он начал играть на гитаре примерно в это время, потому что «это была одна из тех вещей, которые могли успокоить меня, когда я был ребёнком, и дать мне что-то вроде... Я смог использовать это увлечение, чтобы работать над собой и ценить момент».



Он добавил, что музыка спасла его жизнь: «Если бы у меня не было музыки, я бы просто... Кто знает? Я ступил на очень скользкий путь, когда открыл для себя музыку, и музыка дала мне возможность преодолеть эти трудности».







+12 -4



( 9 )

просмотров: 2092