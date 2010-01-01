Фраза, имя группы
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все новости группы
Poison
30 авг 2017
:
Видео из тура POISON
10 май 2017
:
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017
:
Видео с выступления POISON
10 апр 2017
:
POISON открыли тур
30 мар 2017
:
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017
:
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017
:
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017
:
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016
:
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016
:
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016
:
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016
:
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016
:
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016
:
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016
:
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016
:
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015
:
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015
:
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015
:
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014
:
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014
:
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014
:
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014
:
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014
:
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013
:
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012
:
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012
:
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011
:
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011
:
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011
:
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010
:
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010
:
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010
:
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010
:
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010
:
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010
:
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010
:
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010
:
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010
:
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009
:
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009
:
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007
:
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006
:
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
30 авг 2017
Видео из тура
POISON
POISON опубликовали видео, рассказывающее о том, как проходит для команды нынешний тур по США.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).