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Лучшие альбомы MEGADETH создали под давлением В ходе недавнего разговора с басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом была вновь затронута тема положительного отклика на последнюю работу коллектива:



«У нас есть альбомы, которые стали лучшими, — "Peace Sells", "Rust In Peace", "Dystopia" — но ирония в том, что они никогда бы не родились в тепличных условиях, наоборот — они рождались примерно вот так: "Вот же срань. Мы полностью облажались. Группа разваливается. Думаешь, это всё сработает? Если нет, то нам крышка". Так что припёртые к стенке мы создаём лучшие альбомы или, могу перефразировать, альбомы, которые наиболее тепло встречаются публикой.



Поклонники тяжёлой музыки из тех, у кого есть желания, мечты и стремление к другим вещам, и часто они ощущают, что не смогут воплотить их в жизнь из-за босса, на которого вкалывают ради того, чтобы прокормить семью, или ещё какой вариант, и я считаю, что в этом есть нечто наподобие родственных отношений между тяжёлой музыкой и группами, которые создают эту музыку. И я думаю, что когда мы оказываемся в схожем положении, мы создаём ту музыку, которая наиболее близка нашим поклонникам».















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