30 авг 2017



Сайд-проекта RUSH не будет На прошлой неделе на фэн-сайте RUSH появилась информация о том, что в эфире Eddie Trunk'a появилась информация о возможном сайд-проекте группы от Geddy Lee/Alex Lifeson под названием LeeLifeson. Позднее информацию опроверг официальная представитель команды, Meg Symsyk, сказав, что если подобное сотрудничество будет осуществлено, то о нем будет объявлено официально.









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