30 авг 2017 : Новое видео STELLA LOST



30 авг 2017



Новое видео STELLA LOST “Figures”, новое видео группы STELLA LOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Figures”:



“We The Surrounded”

“Figures”

“D.N.R”

“Evil, Pure & Simple”

“Holes In Homes”

“Destined To Die”

“Unborn Child”

