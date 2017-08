все новости группы







Metalite







30 авг 2017 : METALITE на Inner Wound Recordings



30 авг 2017



METALITE на Inner Wound Recordings METALITE заключили соглашение с Inner Wound Recordings, на котором 27 октября состоится релиз дебютного альбома "Heroes In Time". Обложку создал Jan Yrlund (Apocalyptica, Leah, Korpiklaani), а в качестве гостей в записи принимали участие Fraser Edwards (Ascension) и Jakob Svensson (Wigelius):



“Afterlife”

“Purpose Of Life”

“Nightmare”

“The Hunter”

“Heroes In Time”

“Power Of Metal”

“Over And Done”

“The Light Of Orion”

“In The Middle Of The Night”

“Black Horse Rider”

“The Great Force Within Us”









+0 -2





просмотров: 183