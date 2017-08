сегодня



Новое видео VULTURE INDUSTRIES "Something Vile", новое видео группы VULTURE INDUSTRIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stranger Times", выходящего 22 сентября на Season Of Mist:



“Tales Of Woe”

“As The World Burns”

“Strangers”

“The Beacon”

“Something Vile”

“My Body, My Blood”

“Gentle Touch Of A Killer”

“Screaming Reflections”

“Midnight Draws Near”













