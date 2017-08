сегодня



BLAZE BAYLEY, ZAK STEVENS, CHRIS POLAND на новом альбоме NOT OVER YET NOT OVER YET выпустят дебютную работу, получившую название "Axioms Of Life", двадцать седьмого октября. В записи в качестве гостей принимали участие: Luca Princiotta - lead guitars (Doro Pesch), Chris Poland - lead guitars (OHM, Megadeth), Blaze Bayley - vocals (Blaze, Iron Maiden, Wolfsbane), Zak Stevens - vocals (TSO, Savatage, Circle II Circle), Dylan Rose - vocals (Archer Nation), Charlie Huhn - vocals (Foghat, Gary Moore, Ted Nugent, Victory) and Greg Izor - vocals.



Трек-лист:



“Will Power” (feat. Dylan Rose, Luca Princiotta)

“Crazy Tide” (feat. Zak Stevens, Chris Poland, Luca Princiotta)

“Boomshake” (feat. Charlie Huhn, Luca Princiotta)

“You And I” (feat. Zak Stevens, Chris Poland)

“Back to Square One” (feat. Blaze Bayley, Luca Princiotta)

“Some Blues” (feat. Greg Izor, Luca Princiotta)

“No Compromise” (feat. Charlie Huhn, Luca Princiotta)

“Breathe” (feat. Dylan Rose, Luca Princiotta)

“Let's Stay Together” (feat. Greg Izor)













