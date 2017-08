сегодня



Новая песня LENG TCH'E “Indomitable”, новая песня LENG TCH'E, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Razorgrind", выход которого намечен на двадцать пятое августа на Season Of Mist:



01. Gundog Allegiance (1:26)

02. Indomitable (1:29)

03. Cibus (1:29)

04. Spore (2:20)

05. AnarChristic (1:08)

06. Stentor of Doom (1:56)

07. Redundant (2:47)

08. Commitment Fail (2:19)

09. The Red Pill (3:03)

10. Species. Path. Extinction. (2:52)

11. Guinea Swine (3:24)

12. Cirrhosis (2:35)

13. I Am the Vulture (2:57)

14. Magellanic Shrine (6:36)

















