29 авг 2017



Бывшая вокалистка NIGHTWISH и бывший гитарист SONATA ARCTICA в THE DARK ELEMENT "The Dark Element", новая песня группы THE DARK ELEMENT, в состав которой входят бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon и бывший гитарист SONATA ARCTICA Jani Liimatainen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Dark Element", выход которого намечен на десятое ноября на Frontiers Music Srl:



01. The Dark Element02. My Sweet Mystery03. Last Good Day04. Here's To You05. Someone You Used To Know06. Dead To Me07. Halo08. I Cannot Raise The Dead09. The Ghost And The Reaper10. Heaven Of Your Heart11. Only One Who Knows Me















