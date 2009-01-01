30 авг 2017 :
|
EXODUS работает над новым материалом
10 июл 2017 :
|
ROB DUKES, RICK HUNOLT, PAUL BOSTAPH выступили с EXODUS
22 июн 2017 :
|
Вокалист EXODUS: «Мы стартуем осенью»
6 май 2017 :
|
EXODUS начнут запись осенью
16 дек 2016 :
|
Барабанщик EXODUS: «По сути мы путешествующие продавцы футболок»
18 авг 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 авг 2016 :
|
EXODUS начнут работать над новым материалом зимой
16 июн 2016 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в 2017
16 май 2016 :
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Вокалист EXODUS, барабанщик DEATH ANGEL исполняют AC/DC
27 мар 2016 :
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EXODUS подумывают о выпуске нового альбома
22 мар 2016 :
|
Вокалист EXODUS считает, что METALLICA всех ещё удивит
18 мар 2016 :
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EXODUS посвятили песню Лемми
5 мар 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
15 дек 2015 :
|
TOM HUNTING: «EXODUS нужно выпустить DVD»
24 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Даже если позвонит Gary, я не отвечу»
23 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
19 ноя 2015 :
|
ROB DUKES о своих словах относительно EXODUS
12 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
9 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Их новая музыка дерьмовая»
3 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS о своих коллегах: "Да шли бы эти пиз%$kbp!"
28 окт 2015 :
|
EXODUS исполнят редкие треки
13 авг 2015 :
|
Вокалист EXODUS о туре мечты
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
20 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 июн 2015 :
|
В автобусе с EXODUS
8 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 май 2015 :
|
Фанат EXODUS, разместивший тексты группы и попавший в тюрьму, начал тяжбу
22 апр 2015 :
|
Барабанщик EXODUS о «самой экстремальной стране», в которой когда-либо играла группа
7 апр 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
17 мар 2015 :
|
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к EXODUS
1 мар 2015 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "С EXODUS шутки плохи!"
24 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA присоединился на сцене к EXODUS
11 янв 2015 :
|
Фронтмен EXODUS: "Я постараюсь не облажаться!"
28 дек 2014 :
|
Вокалист EXODUS об убийстве гитариста PANTERA
17 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления EXODUS
14 ноя 2014 :
|
Гитарист EXODUS GARY HOLT: «Мы живём в параноидальном обществе»
4 ноя 2014 :
|
Музыканты EXODUS объяснили смену вокалиста в группе
28 окт 2014 :
|
Новое видео EXODUS
23 окт 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA понял, о чём сказал GENE SIMMONS своей фразой «Рок мёртв»
21 окт 2014 :
|
Участники EXODUS "шокированы" произошедшим на концерте в Аргентине
15 окт 2014 :
|
На концерте EXODUS умер поклонник
10 окт 2014 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 окт 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
2 окт 2014 :
|
Семплы новых песен EXODUS
24 сен 2014 :
|
Видео с текстом от EXODUS
12 сен 2014 :
|
Полиция Greenville'а дистанцировалась от ареста фаната EXODUS
9 сен 2014 :
|
Новая песня EXODUS feat. KIRK HAMMETT
9 сен 2014 :
|
Фаната EXODUS арестовали за публикацию текста на Facebook
5 сен 2014 :
|
Бонус-треки и гости на новом альбоме EXODUS
28 авг 2014 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Перезапись "Bonded By Blood" была сделана из-за денег»
18 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
12 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
5 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
1 авг 2014 :
|
Участники METALLICA, EXODUS, DEATH ANGEL исполняют JUDAS PRIEST
1 авг 2014 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
30 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступил с EXODUS
28 июл 2014 :
|
EXODUS выступили на 'Kirk Von Hammett's Fear FestEvil After Party'
28 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA на новом альбоме EXODUS
14 июл 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
11 июл 2014 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в октябре
4 июл 2014 :
|
Гитарист EXODUS об увольнении вокалиста
2 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA вновь выступит с EXODUS
27 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA почти закончил запись вокала для EXODUS
20 июн 2014 :
|
Фото нового состава EXODUS
11 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA: «Многое зависело от моего решения»
10 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA начнёт запись на этой неделе
10 июн 2014 :
|
ROB DUKES об уходе из EXODUS
8 июн 2014 :
|
EXODUS сменили вокалиста
4 янв 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступит с EXODUS и DEATH ANGEL на 'Fear FestEviL'
2 янв 2014 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
27 дек 2013 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 дек 2013 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
13 ноя 2013 :
|
Профессиональное видео всего выступления EXODUS
4 ноя 2013 :
|
EXODUS отправятся в студию в феврале
12 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
2 авг 2013 :
|
Гитарист HEATHEN поедет в европейский тур с EXODUS
9 июл 2013 :
|
DAVE MUSTAINE расширил бы 'Большую Четвёрку' треш метала за счёт EXODUS
24 апр 2013 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL присоединился на сцене к EXODUS
4 апр 2013 :
|
EXODUS: «Мы не разваливаемся!»
3 апр 2013 :
|
EXODUS выбыли из MARYLAND DEATHFEST
3 апр 2013 :
|
GARY HOLT не собирается покидать EXODUS ради SLAYER
30 мар 2013 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
14 фев 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
6 фев 2013 :
|
Дисней против EXODUS?
27 янв 2013 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "Поклонники EXODUS приняли меня только после 'Fabulous Disaster'"
20 дек 2012 :
|
Рассказ о поездке EXODUS в Южную Америку
13 дек 2012 :
|
Караоке от ударника EXODUS
17 сен 2012 :
|
Мультикамерная съемка с выступления EXODUS
28 авг 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 июл 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
22 июл 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
30 июн 2012 :
|
Басист EXODUS о происшествии с RANDY BLYTHE'ом: "Если кто-то лезет на сцену, то это посягательство"
26 июн 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 июн 2012 :
|
RICK HUNOLT присоединился к EXODUS
31 май 2012 :
|
Видео исполнения EXODUS "Bonded By Blood" с четырех камер
3 май 2012 :
|
RICK HUNOLT выступит с EXODUS
5 фев 2012 :
|
KIRK HAMMETT присоединился на сцене к EXODUS
2 янв 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
21 дек 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
14 дек 2011 :
|
EXODUS: 'Circle Pit From Hell' в Хорватии
12 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к EXODUS
2 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился к EXODUS
26 сен 2011 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
23 сен 2011 :
|
EXODUS могли заменить MEGADETH на стадионе Yankee
24 авг 2011 :
|
Гитарист EXODUS хотел “возобновить общение” с гитаристом METALLICA
12 авг 2011 :
|
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к EXODUS
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 сен 2010 :
|
Видео с выступления EXODUS
10 авг 2010 :
|
Новое видео EXODUS
11 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS о RONNIE JAMES'e DIO
9 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS: «Новый материал звучит не хуже старого»
18 май 2010 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 апр 2010 :
|
Обложка лимитированного издания EXODUS
8 апр 2010 :
|
Еще один трек от EXODUS
16 мар 2010 :
|
Новая песня EXODUS доступна для прослушивания
26 фев 2010 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
12 фев 2010 :
|
Выход нового альбома EXODUS переносится на май
21 янв 2010 :
|
Дата выхода нового альбома EXODUS
17 дек 2009 :
|
Название нового альбома EXODUS
27 ноя 2009 :
|
Трейлер нового DVD EXODUS
16 окт 2009 :
|
EXODUS остановили концерт в Венесуэле
8 окт 2009 :
|
Тройной диск от EXODUS
20 янв 2009 :
|
NICK BARKER будет участвовать в европейском туре EXODUS
29 май 2008 :
|
EXODUS продлили контракт с Nuclear Blast
20 мар 2008 :
|
Переизданы классические альбомы EXODUS "Impact Is Imminent" и "Force Of Habit"
8 ноя 2007 :
|
Новый DVD от EXODUS
16 окт 2007 :
|
EXODUS опубликовали новый альбом в сети
12 сен 2007 :
|
Новое видео EXODUS будет снято JON'ом SHNEPP'ом из "Metalocalypse"
6 сен 2007 :
|
EXODUS: новая песня в сети
26 авг 2007 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома EXODUS
5 июл 2007 :
|
EXODUS почти закончили запись нового альбома
3 июл 2007 :
|
EXODUS завершают запись нового альбома
10 июн 2007 :
|
EXODUS приступили к записи нового диска
15 авг 2005 :
|
Оформление и трэк-лист нового альбома EXODUS
9 авг 2005 :
|
EXODUS: новый гитарист найден
19 июн 2005 :
|
EXODUS записывают новый альбом
13 май 2005 :
|
EXODUS заменили барабанщика
27 янв 2005 :
|
У EXODUS новый вокалист
YNWA
H-mer
Corpsegrinder04
Не голубой и то хорошо.
Petrovich Sexyy
Ровно то же самое
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