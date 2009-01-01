30 авг 2017



EXODUS работает над новым материалом В ходе недавнего разговора (послушать можно ниже), вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza сказал, что группа активно работает над новым материалом и надеется, что занятый в SLAYER Gary Holt присоединиться к процессу в его завершающей стадии.















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