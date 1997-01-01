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*Scour*



30 авг 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

16 июн 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

23 май 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

6 май 2017 : 		 SCOUR нашли барабанщика

23 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SCOUR

21 фев 2017 : 		 SCOUR дебютировали на сцене

15 июл 2016 : 		 Новый EP SCOUR доступен для прослушивания

15 июн 2016 : 		 Новая песня SCOUR

13 май 2016 : 		 Новая песня SCOUR

30 сен 2015 : 		 PHILIP ANSELMO основал SCOUR

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|||| 30 авг 2017

Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

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Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), выпустит новый ЕР "Red" осенью этого года.

PHILIP ANSELMO's SCOUR To Release 'Red' EP



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