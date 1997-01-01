30 авг 2017



Новый ЕР SCOUR выйдет осенью Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), выпустит новый ЕР "Red" осенью этого года.







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