30 авг 2017



Переиздание METALLICA выйдет осенью METALLICA выпустит переиздание третьего альбома, "Master Of Puppets", десятого ноября на собственном лейбле Blackened Recordings. Альбом прошел специальный ремастеринг и будет доступен в нескольких вариантах: на обычном CD, на виниле, на тройном CD (оригинальный альбом, подборка предварительных версий и сборка концертных записей), в цифровом виде и в лимитированном бокс-сете. Тройное издание будет укомплектовано буклетом в 28 страниц, в делюкс-бокс-сет войдет книга винилового формата на 108 страниц с множеством ранее не публиковавшихся фотографий, ауттейков и интервью. Всего в бокс-сет будет включено три винила, десять CD, кассета, два DVD, литография, рукописная лирика и шесть значков. Видео, в котором James показывает полное содержимое бокс-сета, доступно ниже.



В оригинале альбом вышел 24 февраля 1986 года и добрался только до 29 строчки чартов Billboard, однако на текущий момент имеет только в США шесть платиновых наград.



Фрагмент из этого релиза, две композиции, "Disposable Heroes (Remastered)" и "The Thing That Should Not Be (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986)", доступны для прослушивания ниже.



Полный трек-лист бокс-сета:



VINYL: MASTER OF PUPPETS (REMASTERED) (180g)

Includes Digital Download (MP3) Card



SIDE ONE



Battery (Remastered) (5:12)

Master of Puppets (Remastered) (8:35)

The Thing That Should Not Be (Remastered) (6:36)

Welcome Home (Sanitarium) (Remastered) (6:27)

SIDE TWO



Disposable Heroes (Remastered) (8:16)

Leper Messiah (Remastered) (5:40)

Orion (Remastered) (8:27)

Damage, Inc. (Remastered) (5:32)

VINYL: LIVE AT THE ARAGON BALLROOM, CHICAGO, IL - MAY 25TH, 1986 (2 LP) (140g)

Includes Digital Download (MP3) Card

Previously Unreleased Soundboard Recording



DISC ONE / SIDE ONE



Battery (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (3:54)

*Note: Someone didn’t hit record until after we started playing.

Master of Puppets (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (8:18)

For Whom The Bell Tolls (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (4:22)

DISC ONE / SIDE TWO



Welcome Home (Sanitarium) (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (7:12)

The Thing That Should Not Be (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (6:15)

(Anesthesia) - Pulling Teeth (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (2:57)

Damage, Inc. (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (4:14)

DISC TWO / SIDE THREE



Fade to Black (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (7:01)

Seek & Destroy (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (7:22)

Creeping Death (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (6:20)

DISC TWO / SIDE FOUR



The Four Horsemen (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (5:23)

Guitar Solo (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (3:12)

Am I Evil? (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (3:42)

Whiplash (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (4:44)

CD: MASTER OF PUPPETS (REMASTERED)



Battery (Remastered) (5:12)

Master of Puppets (Remastered) (8:35)

The Thing That Should Not Be (Remastered) (6:36)

Welcome Home (Sanitarium) (Remastered) (6:27)

Disposable Heroes (Remastered) (8:16)

Leper Messiah (Remastered) (5:40)

Orion (Remastered) (8:27)

Damage, Inc. (Remastered) (5:32)

CD: METALLICA INTERVIEWS

Previously Unreleased



DISC ONE



Metal Forces Magazine Interview with Lars (40:57)

Interview with Cliff (18:34)

Metal Madness Magazine Interview with Cliff (19:30)

DISC TWO



WYSP Philadelphia “Metal Shop” Radio Interview with Lars & James (14:07)

Sounds Magazine Interview with Kirk, Cliff & Lars (50:41)

Swedish Radio “Rockbox” Interview with Lars (5:53)

Swedish Radio “Rockbox” Interview with Lars & Jason (4:11)

CD: ROUGH MIXES FROM THE VAULT

Previously Unreleased



Battery (October 1985, Work in Progress Rough Mix) (5:11)

Master of Puppets (November 1985, Work in Progress Rough Mix) (8:44)

The Thing That Should Not Be (December 1985, Work in Progress Rough Mix) (6:21)

Welcome Home (Sanitarium) (November 1985, Work in Progress Rough Mix) (6:29)

Disposable Heroes (November 1985, Work in Progress Rough Mix) (8:26)

Leper Messiah (December 1985, Work in Progress Rough Mix) (5:45)

Orion (November 1985, Work in Progress Rough Mix) (8:21)

Damage, Inc. (October 1985, Work in Progress Rough Mix) (4:14)

The Money Will Roll Right In (Work in Progress Rough Mix) (2:57)

The Prince (Work in Progress Rough Mix) (4:46)

CD: RIFFS, DEMOS & OUTTAKES FROM LARS' & JAMES' VAULTS

Previously Unreleased



DISC ONE



Battery (1985, from James' Riff Tapes) (0:16)

Battery (1985, from James' Riff Tapes II) (1:07)

Master of Puppets (1985, from Kirk's Riff Tapes) (0:37)

Master of Puppets (1985, from James' Riff Tapes) (1:40)

Master of Puppets (1985, from James' Riff Tapes II) (0:29)

The Thing That Should Not Be (1985, from James' Riff Tapes) (0:35)

Welcome Home (Sanitarium) (1985, from James' Riff Tapes) (2:07)

Welcome Home (Sanitarium) (1985, from James' Riff Tapes II) (1:58)

Disposable Heroes (1985, from Kirk's Riff Tapes) (1:27)

Disposable Heroes (1985, from James' Riff Tapes) (0:32)

Leper Messiah (1985, from James' Riff Tapes) (0:53)

Leper Messiah (1985, from James' Riff Tapes II) (0:54)

Orion (1985, from James' Riff Tapes) (1:15)

Damage, Inc. (1985, from James' Riff Tapes) (1:54)

Disposable Heroes (May 1985, Writing in Progress) (4:11)

Battery (May 1985, Writing in Progress) (6:26)

Welcome Home (Sanitarium) (May 1985, Writing in Progress) (6:16)

Disposable Heroes (May 1985, Writing in Progress II) (5:40)

Battery (Early June 1985 Demo) (4:41)

Disposable Heroes (Early June 1985 Demo) (8:38)

Welcome Home (Sanitarium) (Early June 1985 Demo) (5:05)

Master of Puppets (Mid-June 1985, Writing in Progress) (1:31)

Master of Puppets (Mid-June 1985, Writing in Progress II) (12:08)

Master of Puppets (Mid-June 1985 Demo) (8:44)

DISC TWO



Disposable Heroes (Late June 1985 Demo) (8:59)

Battery (Late June 1985 Demo) (4:42)

Welcome Home (Sanitarium) (Late June 1985 Demo) (9:00)

Master of Puppets (Late June 1985 Demo) (8:19)

Damage, Inc. (Late August 1985, Writing in Progress) (2:40)

Leper Messiah (Late August 1985 Demo) (5:34)

Damage, Inc. (Late August 1985 Demo) (4:35)

Leper Messiah (Late August 1985 Demo II) (5:55)

Orion (September 1985 Drum Room Demo) (8:17)

The Thing That Should Not Be (September 1985, Writing in Progress) (4:18)

The Thing That Should Not Be (September 1985 Drum Room Demo) (6:21)

The Money Will Roll Right In (September 1985 Drum Room Jam) (2:50)

The Prince (September 1985 Drum Room Jam) (4:58)

Welcome Home (Sanitarium) (Late 1985 Guitar Solo Outtakes) (1:23)

Orion (Late 1985 Guitar Solo Outtakes) (0:54)

Orion (Late 1985, Kirk & Lars in the Control Room) (1:02)

CD: LIVE AT THE MEADOWLANDS, EAST RUTHERFORD, NJ - APRIL 21ST, 1986

Previously Unreleased Soundboard Recording



The Ecstasy of Gold (1:35)

Battery (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (4:40)

Master of Puppets (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (8:42)

For Whom The Bell Tolls (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (4:24)

Ride The Lightning (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (6:33)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986 (5:41)

*Note: The tape ran out before we finished the song.

Seek & Destroy (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (3:50)

*Note: The recording didn’t begin until we were halfway through the song.

Creeping Death (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (6:47)

Am I Evil? (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (4:13)

Damage, Inc. (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (5:05)

CD: LIVE AT HAMPTON COLISEUM, HAMPTON, VA - AUGUST 3RD, 1986

Previously Unreleased Soundboard Recording



Battery (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (4:26)

Master of Puppets (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (7:59)

For Whom The Bell Tolls (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (5:10)

Bass Solo (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (0:59)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (9:26)

Seek & Destroy (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (7:50)

Creeping Death (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (8:20)

Am I Evil? (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (3:46)

Damage, Inc. (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (5:56)

CD: JASON'S AUDITION & LIVE AT THE COUNTRY CLUB, RESEDA, CA - NOVEMBER 8TH, 1986

Previously Unreleased Soundboard Recordings



Master of Puppets (Jason's First Audition) (7:36)

Battery (Jason's First Audition) (4:13)

Seek & Destroy (Jason's Second Audition) (6:11)

Creeping Death (Jason's Second Audition) (5:38)

Fight Fire With Fire (Jason's Second Audition) (4:03)

Master of Puppets (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (7:51)

For Whom The Bell Tolls (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (4:50)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (6:04)

Ride The Lightning (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (6:21)

Guitar Solo (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (2:30)

Whiplash (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (4:08)

Seek & Destroy (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (6:34)

The Four Horsemen (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (5:03)

Am I Evil? (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (3:45)

Damage, Inc. (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (4:39)

CD: LIVE AT GRUGAHALLE, ESSEN, WEST GERMANY - JANUARY 25TH, 1987

Previously Unreleased Soundboard Recording



Master of Puppets (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (4:46)

*Note: Someone didn’t hit record until we were halfway through the song

For Whom The Bell Tolls (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (4:30)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (5:49)

Ride The Lightning (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (6:25)

Bass Solo (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (5:06)

Whiplash (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (4:00)

The Thing That Should Not Be (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (5:42)

Creeping Death (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (7:42)

The Four Horsemen (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (4:59)

Guitar Solo (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (2:47)

Am I Evil? (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (3:41)

Damage, Inc. (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (5:10)

Blitzkrieg (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (4:25)

CASSETTE: LIVE AT SOLNAHALLEN, STOCKHOLM, SWEDEN - SEPTEMBER 26TH, 1986

Includes Digital Download (MP3) Card

Fan Recording



SIDE A



The Ecstasy of Gold (1:42)

Battery (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:27)

Master of Puppets (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (7:40)

For Whom The Bell Tolls (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:20)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (5:52)

Ride The Lightning (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (6:12)

(Anesthesia) - Pulling Teeth (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (5:11)

Whiplash (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (3:45)

The Thing That Should Not Be (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (5:58)

SIDE B



Fade To Black (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (6:43)

Seek & Destroy (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (6:48)

Creeping Death (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (7:00)

The Four Horsemen (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:47)

Guitar Solo (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (1:06)

Am I Evil? (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (3:35)

Damage, Inc. (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:36)

Blitzkrieg (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:05)

Fight Fire With Fire (Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (4:41)

*Note: This song was taken from another audience recording of the same gig unearthed in Lars’ vault.

DVD: LIVE & INTERVIEW DVDS



DVD ONE



LIVE AT JOE LOUIS ARENA, DETROIT, MI - APRIL 4TH, 1986

Previously Unreleased except “Creeping Death,” “Am I Evil?” and “Damage, Inc.”



Master of Puppets (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (5:57)

*Note: Filming didn’t begin until after we started playing.

For Whom The Bell Tolls (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (4:08)

Ride The Lightning (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (7:05)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (10:28)

Seek & Destroy (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (6:51)

Creeping Death (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (7:59)

Am I Evil? (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (3:56)

Damage, Inc. (Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - April 4th, 1986) (5:36)

LIVE AT ROSKILDE FESTIVAL, FESTIVALPLADSEN, ROSKILDE, DENMARK - JULY 6TH, 1986

Previously Unreleased except “(Anesthesia) - Pulling Teeth” & “Welcome Home (Sanitarium)”



The Ecstasy of Gold (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (1:43)

Battery (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (4:37)

Master of Puppets (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (8:24)

For Whom The Bell Tolls (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (4:12)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (6:20)

(Anesthesia) - Pulling Teeth (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (3:25)

The Four Horsemen (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (4:59)

Fade To Black (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (7:25)

Seek & Destroy (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (3:12)

Creeping Death (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (6:07)

*Note: Filming stopped during the encore break.

Am I Evil? (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (2:09)

*Note: Filming didn’t begin until after we started playing.

Damage, Inc. (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (5:26)

Whiplash (Live at Roskilde Festival, Festivalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986) (4:07)

*Note: Filming cuts during the guitar solo.

MTV HEAVY METAL MANIA

Excerpts Previously Available on Cliff 'Em All, All Other Footage Previously Unreleased



Part I (19:03)

Part II (14:16)

Part III (18:16)

DVD TWO



LIVE AT AICHI KINRO KAIKAN, NAGOYA, JAPAN - NOVEMBER 17TH, 1986

Previously Unreleased



Battery (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (4:32)

Master of Puppets (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (8:10)

For Whom The Bell Tolls (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (4:18)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (5:58)

Ride The Lightning (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (6:20)

Bass Solo (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (3:30)

Whiplash (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (3:57)

The Thing That Should Not Be (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (6:18)

Fade To Black (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (7:17)

Seek & Destroy (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (6:02)

Creeping Death (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (8:14)

The Four Horsemen (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (4:31)

Guitar Solo (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (4:09)

Am I Evil? (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (3:48)

Damage, Inc. (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (5:06)

Fight Fire With Fire (Live at Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986) (6:05)

MASA ITO INTERVIEW

Previously Unreleased



Excerpt from "Music Tomato World" (8:13)

MTV NEWS INTERVIEWS

Previously Unreleased



James & Kirk (8:34)

Lars & Jason - Part 1 (17:09)

Lars & Jason - Part 2 (14:15)



REMASTERED 3-CD EXPANDED EDITION



DISC ONE: MASTER OF PUPPETS (REMASTERED)



Battery (Remastered) (5:12)

Master of Puppets (Remastered) (8:35)

The Thing That Should Not Be (Remastered) (6:36)

Welcome Home (Sanitarium) (Remastered) (6:27)

Disposable Heroes (Remastered) (8:16)

Leper Messiah (Remastered) (5:40)

Orion (Remastered) (8:27)

Damage, Inc. (Remastered) (5:32)

DISC TWO: RIFFS, DEMOS, ROUGH MIXES & INTERVIEWS

Previously Unreleased



Battery (Early June 1985 Demo) (4:42)

Master of Puppets (Late June 1985 Demo) (8:21)

The Thing That Should Not Be (September 1985 Drum Room Demo) (6:22)

Welcome Home (Sanitarium) (Late June 1985 Demo) (9:02)

Disposable Heroes (May 1985, Writing in Progress II) (5:42)

Leper Messiah (1985, from James' Riff Tapes II) (0:56)

Orion (November 1985, Work in Progress Rough Mix) (8:23)

Damage, Inc. (1985, from James' Riff Tapes) (1:55)

The Money Will Roll Right In (Work in Progress Rough Mix) (2:58)

The Prince (Work in Progress Rough Mix) (4:50)

Metal Madness Magazine Interview with Cliff (19:30)

DISC THREE: LIVE FROM THE DAMAGE, INC. TOUR

Previously Unreleased



Battery (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (4:40)

Master of Puppets (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ - April 21st, 1986) (8:25)

For Whom The Bell Tolls (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (5:15)

Ride The Lightning (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (6:16)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (6:00)

The Thing That Should Not Be (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (6:16)

(Anesthesia) - Pulling Teeth (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (2:58)

Damage, Inc. (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (4:07)

Fade To Black (Fan Recording - Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden - September 26th, 1986) (6:33)

Seek & Destroy (Live at The Country Club, Reseda, CA - November 8th, 1986) (6:18)

Creeping Death (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (6:03)

The Four Horsemen (Live at Grugahalle, Essen, West Germany - January 25th, 1987) (5:01)

Am I Evil? (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA - August 3rd, 1986) (3:38)

Whiplash (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL - May 25th, 1986) (4:44)























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