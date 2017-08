30 авг 2017



Акустика от JOSH TODD & THE CONFLICT Группа JOSH TODD & THE CONFLICT, в состав которой входят Josh Todd и Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) из BUCKCHERRY, была гостями студии Rock 100.5 The KATT — видео доступно ниже.



















+0 -2





просмотров: 154