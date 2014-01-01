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*Necrotted*



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7 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROTTED

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|||| 30 авг 2017

Новая песня NECROTTED

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"Hunt Down The Crown", новая песня группы NECROTTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Worldwide Warfare", выход которого запланирован на 27 октября на Rising Nemesis Records:

“Worldwide”
“No War But Class War”
“Hunt Down The Crown”
“Vile Vermin”
“The Lost Ones”
“My Foray, Your Decay”
“Unity Front”
“Our Dominion”
“Babylon”
“Forlorn Planet”

NECROTTED Streaming New Track вЂњHunt Down The CrownвЂќ




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