30 авг 2017



Новое видео HAEMORRHAGE "Transporting Cadavers", новое видео группы HAEMORRHAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Gore", выходящего шестого октября на Relapse Records.













+5 -4



( 1 )

просмотров: 394