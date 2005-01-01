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*Ensiferum*



30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

7 апр 2017 : 		 ENSIFERUM из студии

28 фев 2017 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью

25 фев 2016 : 		 Сборник лучшего от ENSIFERUM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM

4 фев 2015 : 		 Новая песня ENSIFERUM

12 янв 2015 : 		 Новое видео ENSIFERUM

17 дек 2014 : 		 ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"

15 ноя 2014 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале

30 сен 2014 : 		 ENSIFERUM завершают запись

26 авг 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись в сентябре

11 июл 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись осенью

20 окт 2013 : 		 ENSIFERUM выпустили рог

25 апр 2013 : 		 ENSIFERUM на METAL BLADE RECORDS

28 авг 2012 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

21 авг 2012 : 		 Новая песня ENSIFERUM

8 авг 2012 : 		 Новое видео ENSIFERUM

10 июл 2012 : 		 Новая песня ENSIFERUM

28 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома ENSIFERUM

24 май 2012 : 		 Детали нового альбома ENSIFERUM

22 фев 2012 : 		 Гости на новом альбом ENSIFERUM

19 фев 2012 : 		 ENSIFERUM начали запись

4 сен 2009 : 		 Новое видео ENSIFERUM

9 авг 2009 : 		 Семплы с нового альбома ENSIFERUM

23 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома ENSIFERUM

2 июл 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома ENSIFERUM

23 апр 2009 : 		 ENSIFERUM: видео из студии

5 фев 2009 : 		 Два первых альбома ENSIFERUM выйдут с бонус-треками

13 ноя 2008 : 		 Вокалист ENSIFERUM не сможет приехать в Россию

10 сен 2007 : 		 Из ENSIFERUM ушел клавишник

17 апр 2007 : 		 Доступно видео на песню ENSIFERUM 'Ahti'

29 мар 2007 : 		 ENSIFERUM стали звездой

18 фев 2007 : 		 Выход нового альбома ENSIFERUM откладывается до апреля

20 янв 2007 : 		 ENSIFERUM взяли сессионого музыканта

9 янв 2007 : 		 Подробности о третьем альбоме ENSIFERUM

15 ноя 2006 : 		 ENSIFERUM обнародовали название нового альбома

25 июл 2006 : 		 Обнародована дата выхода нового альбома ENSIFERUM

15 июн 2006 : 		 Переносится дата выхода DVD ENSIFERUM

3 июн 2006 : 		 ENSIFERUM: Трек-лист "10th Anniversary Live" DVD

4 фев 2006 : 		 ENSIFERUM представляют новую песню

17 янв 2006 : 		 Концертный DVD от ENSIFERUM

16 дек 2005 : 		 ENSIFERUM: подробности нового EP 'Dragonheads'

21 ноя 2005 : 		 ENSIFERUM выпустят 'Dragonheads' в феврале

24 сен 2005 : 		 ENSIFERUM расстались с барабанщиком

3 сен 2005 : 		 ENSIFERUM запишут новый мини-альбом

13 июн 2005 : 		 ENSIFERUM выпустят новый EP в ноябре

27 окт 2004 : 		 Вокалист NORTHER присоединился к ENSIFERUM

2 авг 2004 : 		 ENSIFERUM: новый вокалист из NORTHER?

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|||| 30 авг 2017

Новое видео ENSIFERUM

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ENSIFERUM опубликовали студийное видео исполнения композиции "Unettomaan Aikaan", закрывающей новую работу, "Two Paths".

ENSIFERUM Release вЂњUnettomaan Aikaan" Live Studio Video








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