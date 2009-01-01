31 авг 2017



Вокалист DEEP PURPLE : «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет» В ходе недавнего разговора в SiriusXM Town Hall у участников DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a, Ian'a Paice'a и Roger'a Glover'a спросили, готовы ли они сыграть вновь с Ritchie:



«Лично я — нет, — ответил Gillan. — Мы в хороших с ним отношениях, но я не думаю, что Ritchie сейчас хорошо играет. И в основном по этой причине не думаю, что это бы сработало».



Gillan пояснил, что контактирует с ним «только через офисы и представителей и всё такое» и добавил, что «мы несколько раз приглашали друг друга на обед, но не смогли этого осуществить, так как я в Лондоне, а он на Лонг-Айленде. Но нет, я против реюниона».



Paice также не горит желанием осуществить подобное:



«Я наслаждаюсь, выходя на сцену каждый вечер, зная, что я нахожусь на ней с четырьмя моими друзьями, и мы все играем каждый вечер вместе. С ним так было не всегда, и я не хочу возвращаться к подобному вновь. Он просто такой — очень эмоциональный. Он видит только чёрное и белое, других оттенков нет: "Я буду или нет, мне нравится или нет". Иногда твои коллеги по группе могут и не выдержать это, а я хочу выходить на сцену и получать удовольствие. Я не хочу выходить и испытывать дискомфорт, я не готов к этому вернуться, нет!»



В свою очередь Glover сказал, что не общался с ним уже лет двадцать, хотя «был бы рад поговорить».







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