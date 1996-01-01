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*Killswitch Engage*



31 авг 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом

24 апр 2017 : 		 Фронтмен ANTHRAX исполнил хит DIO вместе с KILLSWITCH ENGAGE

18 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво

13 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 мар 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE сотрудничает с бывшим гитаристом SOILWORK

17 мар 2017 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE основал новый проект

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

6 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма KILLSWITCH ENGAGE

21 ноя 2016 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

27 окт 2016 : 		 Новый релиз KILLSWITCH ENGAGE выйдет в ноябре

26 авг 2016 : 		 Колыбельные от KILLSWITCH ENGAGE

16 июн 2016 : 		 Музыканты KILLSWITCH ENGAGE бросают топоры

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления KILLSWITCH ENGAGE

19 май 2016 : 		 KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM и KVELERTAK померялись силами

15 апр 2016 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустят винил с нереализованной песней

21 мар 2016 : 		 Успехи в чарте KILLSWITCH ENGAGE

17 мар 2016 : 		 Видео о выступлениях KILLSWITCH ENGAGE

10 мар 2016 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

9 мар 2016 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

8 мар 2016 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

7 мар 2016 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

20 фев 2016 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

30 янв 2016 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

26 янв 2016 : 		 Трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

19 янв 2016 : 		 Обложка нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

30 дек 2015 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

17 дек 2015 : 		 Название нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

10 дек 2015 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в марте

8 окт 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили запись вокала

2 окт 2015 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Создать новый альбом было одной из самых сложных задач»

23 сен 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

13 авг 2015 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE вернулся к CAPARISON GUITARS

8 авг 2015 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о фиговых аспектах тура

29 июл 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню

21 июл 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню

10 июл 2015 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE завершил запись пяти песен

1 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD KILLSWITCH ENGAGE

31 мар 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили демо-запись материала для будущего альбома

25 мар 2015 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют выпуск DVD

26 фев 2015 : 		 Фрагмент нового трека KILLSWITCH ENGAGE

17 янв 2015 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE надеется, что новый альбом группы выйдет летом

15 янв 2015 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE об участии в саундтреке "Игры Престолов"

30 дек 2014 : 		 JESSE LEACH: "Многие люди считают, что я невероятно обогатился, вернувшись в KILLSWITCH ENGAGE"

17 дек 2014 : 		 KILLSWITCH ENGAGE записали новую песню

31 окт 2014 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о кавер-версии MAZZY STAR: «Если она кого-то бесит, это прекрасно»

15 окт 2014 : 		 KILLSWITCH ENGAGE начали работать над демо

25 сен 2014 : 		 KILLSWITCH ENGAGE начали работу над новым материалом

21 июл 2014 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит ряд концертов

13 фев 2014 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о депрессии

12 фев 2014 : 		 Один человек скончался из-за передозировки после концерта KILLSWITCH ENGAGE

2 фев 2014 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

10 дек 2013 : 		 KILLSWITCH ENGAGE о номинации на Грэмми

3 дек 2013 : 		 25 вопросов музыкантам KILLSWITCH ENGAGE

21 окт 2013 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

13 окт 2013 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

26 июл 2013 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

10 июн 2013 : 		 Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE

30 май 2013 : 		 KILLSWITCH ENGAGE сделали пожертвования

7 май 2013 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я был в коме три дня»

8 апр 2013 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE рассказал о проекте с вокалистом CANNIBAL CORPSE

26 мар 2013 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE доступен для прослушивания

19 мар 2013 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

9 мар 2013 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE вместе с участниками ALL SHALL PERISH, DEVOLVED в новом проекте

28 фев 2013 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 фев 2013 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

31 янв 2013 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

8 янв 2013 : 		 Детали нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

28 дек 2012 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

26 дек 2012 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

17 дек 2012 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в апреле

19 ноя 2012 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE говорит, что «утёкшая в сеть» песня не дает представления об альбоме

15 ноя 2012 : 		 ANDY SNEAP будет сводить новый альбом KILLSWITCH ENGAGE

10 ноя 2012 : 		 JESSE LEACH завершил запись вокала для нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

20 авг 2012 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Наш вокалист не уходил»

16 авг 2012 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE сказал, что утечка новой песни произошла из-за «идиота» с лейбла

23 июл 2012 : 		 KILLSWITCH ENGAGE исполнили новый трек

17 июл 2012 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о новом диске

6 июл 2012 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о вокалисте LAMB OF GOD

24 июн 2012 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE с Rock Am Ring

2 июн 2012 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 апр 2012 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отыграли первое шоу с вернувшимся JESSE LEACH'ом

7 фев 2012 : 		 JESSE LEACH вновь в KILLSWITCH ENGAGE

31 янв 2012 : 		 JESSE LEACH станет вокалистом KILLSWITCH ENGAGE?

8 янв 2012 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE о своем уходе

5 янв 2012 : 		 KILLSWITCH ENGAGE расстались с вокалистом

2 дек 2011 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE готово восемь песен

28 авг 2011 : 		 KILLSWITCH ENGAGE начали работу над альбомом

26 май 2010 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

25 май 2010 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отдали дань уважения DIO на концерте

15 мар 2010 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что хотел бы продюсировать следующий альбом METALLICA

1 мар 2010 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

11 фев 2010 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE вынужден пропустить тур

23 июн 2009 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE целиком выложен на MySpace

8 июн 2009 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE в сети

23 май 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

16 апр 2009 : 		 Информация о новом альбоме KILLSWITCH ENGAGE

7 сен 2008 : 		 KILLSWITCH ENGAGE засядут в студию в октябре

9 авг 2007 : 		 KILLSWITCH ENGAGE: гитарист покинул группу

1 авг 2007 : 		 KILLSWITCH ENGAGE : специальное издание альбома 'As Daylight Dies'

24 фев 2007 : 		 KILLSWITCH ENGAGE в марте приступят к съемкам видео

7 ноя 2006 : 		 Видео KILLSWITCH ENGAGE "My Curse" в сети

18 окт 2006 : 		 Новый трек KILLSWITCH ENGAGE в сети

28 авг 2006 : 		 Название и дата выхода нового альбома KILLSWITCH ENGAGE

15 окт 2005 : 		 KILLSWITCH ENGAGE обнародовали треклист нового DVD

16 июл 2002 : 		 Killwitch Engage – новый вокалист.

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|||| 31 авг 2017

KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом

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KILLSWITCH ENGAGE в настоящий момент работают над новым материалом, который находится в состоянии записанных демо. Джем намечен на октябрь, а выход альбома планируется на 2018 год.

KILLSWITCH ENGAGE Is



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