31 авг 2017



KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом KILLSWITCH ENGAGE в настоящий момент работают над новым материалом, который находится в состоянии записанных демо. Джем намечен на октябрь, а выход альбома планируется на 2018 год.







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