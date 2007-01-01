Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY [47]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [45]
*METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции [33]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [33]
*Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе [21]
*
[= ||| все новости группы



*Devilish Impressions*



1 сен 2017 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE / KING DIAMOND на новом треке DEVILISH IMPRESSIONS

15 авг 2017 : 		 Новое видео DEVILISH IMPRESSIONS

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DEVILISH IMPRESSIONS

2 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DEVILISH IMPRESSIONS

12 июн 2017 : 		 Новый альбом DEVILISH IMPRESSIONS выйдет осенью

17 дек 2014 : 		 Видео с текстом от DEVILISH IMPRESSIONS

27 сен 2014 : 		 Новый ЕР DEVILISH IMPRESSIONS выйдет в феврале

22 июн 2012 : 		 Новая песня DEVILISH IMPRESSIONS

24 май 2012 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS подписались на Lifeforce Records

7 мар 2008 : 		 Новый видео-клип DEVILISH IMPRESSIONS в сети

22 янв 2008 : 		 Новый альбом DEVILISH IMPRESSIONS уже в продаже

5 янв 2008 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS выступят в Киеве на Wacken Road Show

22 дек 2007 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS отправляются в совместный тур с BEHEMOTH

4 дек 2007 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS : первый тур по Украине

22 ноя 2007 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS выпустят новый альбом в январе

30 авг 2007 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS : подробности релиза нового альбома

5 авг 2007 : 		 DEVILISH IMPRESSIONS завершили запись нового альбома

| - |
|||| сегодня

Гитарист MERCYFUL FATE / KING DIAMOND на новом треке DEVILISH IMPRESSIONS

*
zoom
*
* *
DEVILISH IMPRESSIONS опубликовали композицию “Ipse philosophvs, daemon, Devs et omnia”, в записи которой в качестве гостей принимали участие Mike Wead (King Diamond, Mercyful Fate) и Ares (Aeternus). Этот трек взят из альбома "The I", релиз которого намечен на двадцать второе сентября на Lifeforce Records.

DEVILISH IMPRESSIONS Streaming New Song Featuring MERCYFUL FATE / KING DIAMOND Guitarist MIKE WEAD, AETERNUS Vocalist / Guitarist ARES








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 197

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Seether Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом