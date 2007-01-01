Гитарист MERCYFUL FATE / KING DIAMOND на новом треке DEVILISH IMPRESSIONS
DEVILISH IMPRESSIONS опубликовали композицию “Ipse philosophvs, daemon, Devs et omnia”, в записи которой в качестве гостей принимали участие Mike Wead (King Diamond, Mercyful Fate) и Ares (Aeternus). Этот трек взят из альбома "The I", релиз которого намечен на двадцать второе сентября на Lifeforce Records.
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