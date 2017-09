31 авг 2017



Новая песня JEFF SCOTT SOTO "Breakout", новая песня группы JEFF SCOTT SOTO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Retribution", выход которого запланирован на десятое ноября на Frontiers Music Srl:



“Retribution”

“Inside/Outside”

“Rage Of The Year”

“Reign Again”

“Feels Like Forever”

“Last Time”

“Bullet For My Baby”

“Song For Joey”

“Breakout”

“Dedicate To You”

“Autumn”











