Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY [47]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [45]
*METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции [33]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [33]
*Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе [21]
*
[= ||| все новости группы



*Avatarium*



1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

20 май 2017 : 		 Новое видео AVATARIUM

12 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

5 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

26 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

14 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

30 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

7 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

23 фев 2017 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет весной

15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

8 янв 2016 : 		 Новое видео AVATARIUM

15 окт 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

15 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

3 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

25 авг 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

10 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

12 июн 2015 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в октябре

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового ЕР AVATARIUM

9 окт 2014 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2014 : 		 Тизер нового ЕР AVATARIUM

18 сен 2014 : 		 Новый миньон AVATARIUM выйдет в ноябре

16 июн 2014 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

20 май 2014 : 		 AVATARIUM начали запись ЕР

6 апр 2014 : 		 LEIF EDLING не выступит с AVATARIUM на Roadburn

29 ноя 2013 : 		 Новое видео AVATARIUM

31 окт 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM доступен для прослушивания

21 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

13 сен 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в ноябре

31 июл 2013 : 		 AVATARIUM на NUCLEAR BLAST RECORDS

9 май 2013 : 		 Лидер CANDLEMASS основал AVATARIUM

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от AVATARIUM

*
zoom
*
* *
AVATARIUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Medusa Child", которая взята из выпущенного 26 мая альбома "Hurricanes And Halos".

AVATARIUM: Lyric Video For 'Medusa Child'



avatariumhurricanescd




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi
1 сен 2017, 17:29		Шикарнейший альбом, молодцы. Растут от альбома к альбома. А может, это у Лейфа Эдлинга второе дыхание открылось. Но важно не это...
От дума с примесью Candlemass, которые отличали первый альбом, через шарахание в прогрессив и заигрывание с готикой во втором, на сегодня получился прекрасный сплав из раннего агрессивного Black Sabbath и мудрого и мелодичного Uriah Heep первой половины семидесятых.
Подозреваю, что сейчас на меня накинутся несогласные, но получилось просто отлично. Жаль только, что в сингловом варианте отрезали вторую часть, инструментальную, которая ничуть не хуже первой половины песни.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 278

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
The Real Mckenzies Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом