сегодня



Бокс-сет TEN YEARS AFTER выйдет осенью В ноябре в честь пятидесятилетия с момента выхода дебютного альбома TEN YEARS AFTER, состоится выпуск юбилейного бокс-сета, включающего ремастированные версии всех альбомов, а также бонус-диск "The Cap Ferrat Sessions" — это ранее не публиковавшаяся запись 1972 года, микс которой сделал Chris Kimsey.



«Мы записывали на юге Франции в 1972 на мобильную студию THE ROLLING STONES. Помню писали все в Cap Ferrat и каждый инструмент писался в разной комнате, например ударные в бальном зале. Изначально все планировалось для 'Rock N Roll Music To The World', но из-за размера винила так все и не было выпущено» — говорит Ric Lee.















+1 -0





просмотров: 112