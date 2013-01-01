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*Ten Years After*



1 сен 2017 : 		 Бокс-сет TEN YEARS AFTER выйдет осенью

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Бокс-сет TEN YEARS AFTER выйдет осенью

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В ноябре в честь пятидесятилетия с момента выхода дебютного альбома TEN YEARS AFTER, состоится выпуск юбилейного бокс-сета, включающего ремастированные версии всех альбомов, а также бонус-диск "The Cap Ferrat Sessions" — это ранее не публиковавшаяся запись 1972 года, микс которой сделал Chris Kimsey.

«Мы записывали на юге Франции в 1972 на мобильную студию THE ROLLING STONES. Помню писали все в Cap Ferrat и каждый инструмент писался в разной комнате, например ударные в бальном зале. Изначально все планировалось для 'Rock N Roll Music To The World', но из-за размера винила так все и не было выпущено» — говорит Ric Lee.

TEN YEARS AFTER: 50th-Anniversary Box Set To Include Previously Unreleased Material






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