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все новости группы
Volbeat
1 сен 2017
:
Профессиональное видео с выступления VOLBEAT
28 авг 2017
:
Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к VOLBEAT
16 авг 2017
:
Концертное видео VOLBEAT
13 июн 2017
:
Новое видео VOLBEAT
6 июн 2017
:
Фрагмент новой песни VOLBEAT
30 май 2017
:
У VOLBEAT есть пять песен
25 мар 2017
:
Видео с текстом от VOLBEAT
1 дек 2016
:
Профессиональное видео с выступления VOLBEAT
17 ноя 2016
:
Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT
4 ноя 2016
:
Новое видео VOLBEAT
15 сен 2016
:
Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT
14 июн 2016
:
Успехи в чартах VOLBEAT
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT
21 май 2016
:
Видео с текстом от VOLBEAT
14 май 2016
:
VOLBEAT утвердили нового басиста
13 май 2016
:
Новое видео VOLBEAT
29 апр 2016
:
Видео с текстом от VOLBEAT
29 апр 2016
:
Вокалист VOLBEAT о Лемми
18 апр 2016
:
ROB CAGGIANO: «Для VOLBEAT нет каких-то музыкальных границ»
9 апр 2016
:
Подробности о новом альбоме VOLBEAT
5 апр 2016
:
Видео о студийных сессиях VOLBEAT
23 фев 2016
:
VOLBEAT завершили сведение
14 ноя 2015
:
VOLBEAT расстались с басистом
6 авг 2015
:
VOLBEAT исполнили новую песню
26 май 2015
:
Видео с выступления VOLBEAT
19 май 2015
:
VOLBEAT будут готовы к записи к ноябрю
10 янв 2015
:
Как гитарист VOLBEAT чуть не поссорился с LEMMY
23 ноя 2014
:
Фронтмен VOLBEAT: "Большинство американских групп звучат одинаково"
29 окт 2014
:
Лидер VOLBEAT MICHAEL POULSEN: "Рок-н-ролл будет существовать всегда"
3 окт 2014
:
VOLBEAT начнут запись летом
1 авг 2014
:
VOLBEAT работают над идеями для нового альбома
16 май 2014
:
ANTHRAX присоединились на сцене к VOLBEAT
3 май 2014
:
Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к VOLBEAT
28 апр 2014
:
Видео всего выступления VOLBEAT
30 мар 2014
:
VOLBEAT получили награду Echo
7 фев 2014
:
Новое видео VOLBEAT
24 дек 2013
:
За кулисами тура VOLBEAT
19 окт 2013
:
Новое видео VOLBEAT
14 окт 2013
:
Туровое издание последнего альбома VOLBEAT появится в ноябре
17 июл 2013
:
Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT
15 июл 2013
:
Концертное видео VOLBEAT
6 июл 2013
:
Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT
9 июн 2013
:
Видео полного концерта VOLBEAT
24 май 2013
:
VOLBEAT отдали должное гитаристу SLAYER
15 апр 2013
:
Новое видео VOLBEAT
6 апр 2013
:
KING DIAMOND в гостях у VOLBEAT: Аудио
14 мар 2013
:
Посетитель погиб на концерте VOLBEAT в Техасе
13 мар 2013
:
Видео полного концерта VOLBEAT
13 мар 2013
:
VOLBEAT исполнили кавер-версию YOUNG THE GIANT
12 мар 2013
:
Новое видео VOLBEAT
11 мар 2013
:
KING DIAMOND на новом альбоме VOLBEAT
23 фев 2013
:
VOLBEAT впервые выступили с бывшим гитаристом ANTHRAX
4 фев 2013
:
Бывший гитарист ANTHRAX в VOLBEAT
16 янв 2013
:
Название нового альбома VOLBEAT
6 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT
10 июл 2012
:
Барабанщик VOLBEAT о вокалисте LAMB OF GOD
28 янв 2012
:
Гитарист MERCYFUL FATE впервые сыграл с VOLBEAT
20 дек 2011
:
VOLBEAT воспользуются услугами гитариста MERCYFUL FATE
29 ноя 2011
:
VOLBEAT расстались с гитаристом
17 ноя 2011
:
Трейлер нового DVD VOLBEAT
16 ноя 2011
:
Новое видео VOLBEAT
31 окт 2011
:
Фронтмен NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT
12 сен 2011
:
Обложка концертного релиза VOLBEAT
22 июн 2011
:
Новый сингл VOLBEAT
4 июн 2011
:
VOLBEAT выпустят концертный DVD/CD
20 апр 2011
:
Басист VOLBEAT пропустит тур
15 мар 2011
:
Новое видео VOLBEAT
21 ноя 2010
:
Участники KREATOR, MERCYFUL FATE на концерте VOLBEAT
4 ноя 2010
:
Новое видео VOLBEAT
18 окт 2010
:
EPK от VOLBEAT
28 июл 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома VOLBEAT
20 июл 2010
:
Гитарист MERCYFUL FATE на новом альбоме VOLBEAT
12 июл 2010
:
Участники NAPALM DEATH, KREATOR на новом альбоме VOLBEAT
15 май 2010
:
Дата выхода нового альбома VOLBEAT
19 фев 2010
:
Название нового альбома VOLBEAT
22 ноя 2009
:
Новая песня VOLBEAT
19 окт 2009
:
VOLBEAT запишут песню для датского чемпиона по боксу
28 апр 2009
:
Новое видео VOLBEAT
сегодня
Профессиональное видео с выступления
VOLBEAT
Профессиональное видео с выступления VOLBEAT, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).