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*Kinlin*



1 сен 2017 : 		 Барабанщик YNGWIE MALMSTEEN в KINLIN

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Барабанщик YNGWIE MALMSTEEN в KINLIN

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"The Last Stand", новое видео группы KINLIN, в состав которой входит бывший ударник YNGWIE MALMSTEEN Patrick Johansson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Last Stand", выходящего восьмого сентября на Sonic Night Music Club:

"Wake Up"
"The Last Stand"
"Forever And A Day"
"Unthinkable"
"Lost Memories"
"Monday Rain"
"Stand Or Fall"
"Suffer And Pray"
"Leap Of Faith"
"Let Go"
"Blood Of Our Fathers"
"Live Again"

KINLIN Featuring YNGWIE MALMSTEEN Drummer PATRICK JOHANSSON Debut "The Last Stand" Video





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