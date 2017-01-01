Барабанщик YNGWIE MALMSTEEN в KINLIN

"The Last Stand", новое видео группы KINLIN, в состав которой входит бывший ударник YNGWIE MALMSTEEN Patrick Johansson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Last Stand", выходящего восьмого сентября на Sonic Night Music Club:
"Wake Up"
"The Last Stand"
"Forever And A Day"
"Unthinkable"
"Lost Memories"
"Monday Rain"
"Stand Or Fall"
"Suffer And Pray"
"Leap Of Faith"
"Let Go"
"Blood Of Our Fathers"
"Live Again"
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