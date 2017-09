все новости группы







1 сен 2017 : Новое видео PRISMIND



Новое видео PRISMIND "Our Broken Fate", новое видео группы PRISMIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Disciples By Design":



"Pawns Of The Damned"

"Dagger"

"Slaves To The Machine"

"Diamond Eye"

"Our Broken Fate"

"Palace Of The Mighty And The High"

"Last Breath"

"Time Unforgiving"

