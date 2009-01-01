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Новая песня EUROPE "Walk the Earth", новая песня EUROPE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Walk The Earth", выход которого намечен на двадцатое октября на собственном лейбле Hell & Back. http://www.europetheband.com







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