2 сен 2017



Новое видео AUTOGRAPH "Get Off Your Ass", новое видео группы AUTOGRAPH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Get Off Your Ass", выход которого запланирован на шестое октября на лейбле басиста MEGADETH EMP Label Group.















