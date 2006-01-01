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*Danzig*



2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG

30 июл 2016 : 		 GLENN DANZIG завершил запись 'Danzig Sings Elvis'

10 апр 2016 : 		 DANZIG спел классику MISFITS на концерте ROB ZOMBIE

23 мар 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DANZIG

25 ноя 2015 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет в следующем году

2 ноя 2015 : 		 GLENN DANZIG: "у меня уже есть 80% материала"

30 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Мне нравится, как METALLICA сыграли наши песни»

21 окт 2015 : 		 DANZIG избил фаната

21 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «В какой-то момент я завяжу с турами»

13 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома DANZIG

12 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Я хотел записать альбом кавер-версий с 1979 года»

22 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

10 сен 2015 : 		 Семплы новых треков DANZIG

31 авг 2015 : 		 Новый сингл DANZIG выйдет на этой неделе

27 июл 2015 : 		 GLENN DANZIG о сборнике кавер-версий

13 июл 2015 : 		 GLENN DANZIG о выборе песни AEROSMITH

30 июн 2015 : 		 Новый материал DANZIG выйдет не раньше 2016

26 июн 2015 : 		 DANZIG записал песни BLACK SABBATH, ZZ TOP, THE TROGGS, THE EVERLY BROTHERS

19 мар 2015 : 		 DANZIG работает над новым альбомом

25 ноя 2014 : 		 Песня GLENN'a DANZIG'a появится в «Ходячих мертвецах»

19 авг 2014 : 		 GLENN DANZIG работает над кавер-версиями песен Пресли

14 авг 2014 : 		 Иск DANZIG'а против JERRY ONLY отозван

21 фев 2014 : 		 DANZIG записывает новый материал

13 авг 2013 : 		 Дуэт GLENN DANZIG и CHERIE CURRIE доступен для прослушивания

7 май 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DANZIG

9 мар 2013 : 		 GLENN DANZIG снимется в фильме о порно-актрисе

1 фев 2013 : 		 DANZIG празднует 25-летний юбилей

31 май 2012 : 		 Видео с выступления DANZIG

9 май 2012 : 		 Новая кавер-версия DANZIG

7 май 2012 : 		 DANZIG заканчивает работу над диском с кавер-версиями

10 окт 2011 : 		 Видео полного концерта DANZIG

29 авг 2011 : 		 Компиляция от DANZIG выйдет в октябре

7 май 2011 : 		 Новое видео DANZIG

15 апр 2011 : 		 GLENN DANZIG написал композицию для саундтрека к фильму “The Hangover Part II”

14 фев 2011 : 		 GLENN DANZIG запишет альбом кавер-версий

30 сен 2010 : 		 Последний альбом DANZIG выйдет на виниле

7 сен 2010 : 		 Новое видео DANZIG

21 июн 2010 : 		 Новый альбом DANZIG доступен для прослушивания

15 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома DANZIG

30 май 2010 : 		 Новая песня DANZIG

28 май 2010 : 		 Новый альбом DANZIG на концертах будет доступен раньше официального выхода

1 апр 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома DANZIG

23 фев 2010 : 		 Название нового альбома DANZIG

10 окт 2007 : 		 Переиздание альбомов DANZIG

3 авг 2006 : 		 Сборник неизданных песен DANZIG выйдет в ноябре

11 июл 2006 : 		 GLENN DANZIG: Подробности о новом альбоме

26 июн 2002 : 		 Danzig - вышел новый студийный альбом.

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|||| 2 сен 2017

Новое видео DANZIG

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"Last Ride", новое видео группы DANZIG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Laden Crown".

Video Premiere: DANZIG's 'Last Ride'



danzigblackladencrowncd




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