3 сен 2017



STRYPER заменят Tim'a более честным и уважающим других музыкантом STRYPER отрицают, что решение расстаться с Tim'ом Gaines'ом связано с его разводом. Лидер группы, Michael Sweet написал на официальной странице:



«Очень рад, что мы можем двигаться вперед и приступить к записи лучшего альбома. Мы будем сохранять настрой вне зависимости от всех трудностей и впереди нас ждет только лучшее!»



В комментариях к сообщению, Sweet написал, что причина увольнения Tim'a не связана с его разводом, это "личное и останется внутри команды": «Мы не выкинули бы Tim'a не будь на то воля божья. Его вклад в дело группы никогда не будет забыт или проигнорирован. Мы будем жить нашими жизнями, радоваться и выполнять свое предназначение. Мы также планируем в ноябре записать наш лучший альбом».











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