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*Septicflesh*



2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

7 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

16 апр 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

1 апр 2014 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне

30 янв 2014 : 		 SEPTICFLESH завершили запись

10 окт 2013 : 		 SEPTICFLESH начали запись

29 июл 2013 : 		 Переиздание "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH выйдет в октябре

22 ноя 2012 : 		 Обложка переиздания первого альбома SEPTICFLESH

16 окт 2012 : 		 Ранние альбомы SEPTICFLESH будут переизданы

12 апр 2012 : 		 SEPTICFLESH на PROSTHETIC RECORDS

15 апр 2011 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

6 апр 2011 : 		 Обложка лимитированного издания SEPTICFLESH

12 мар 2011 : 		 Тизер нового альбома SEPTICFLESH

4 мар 2011 : 		 SEPTICFLESH выступят с оригинальными участниками на французском фестивале

17 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SEPTICFLESH

10 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома SEPTICFLESH

2 фев 2011 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

11 янв 2011 : 		 Название нового альбома SEPTICFLESH

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни SEPTICFLESH

6 ноя 2010 : 		 Christos Antoniou (SEPTICFLESH) о своем сотрудничестве с MODERN-E-QUARTET

4 ноя 2010 : 		 SEPTICFLESH завершили запись альбома

16 июл 2010 : 		 SEPTICFLESH о новом диске

27 июн 2010 : 		 Новый альбом SEPTIC FLESH выйдет в 2011

17 апр 2010 : 		 SEPTICFLESH работают над новым материалом

2 дек 2009 : 		 Альбом SEPTICFLESH "Communion" вышел на виниле

11 сен 2009 : 		 SEPTICFLESH работают над новым материалом

20 мар 2009 : 		 Составь свой вариант сет-листа концерта SEPTICFLESH!

8 дек 2008 : 		 SEPTIC FLESH выступят на фестивале Чайка в 2009 году

11 фев 2008 : 		 SEPTICFLESH: новая песня в сети

16 окт 2002 : 		 Новый альбом у SEPTICFLESH

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Новое видео SEPTICFLESH

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"Portrait Of A Headless Man", новое видео группы SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Codex Omega", выпущенного первого сентября.

Video Premiere: SEPTICFLESH's 'Portrait Of A Headless Man'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol
2 сен 2017, 18:46		Ну, хоть где-то художественная шизофрения Спироса пригодилась!


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