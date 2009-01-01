2 сен 2017



Новое видео SEPTICFLESH "Portrait Of A Headless Man", новое видео группы SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Codex Omega", выпущенного первого сентября.















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