Фраза, имя группы
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все новости группы
Septicflesh
2 сен 2017
:
Новое видео SEPTICFLESH
1 сен 2017
:
Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания
10 авг 2017
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
14 июл 2017
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
15 июн 2017
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью
7 июн 2016
:
SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома
20 авг 2015
:
SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре
2 апр 2015
:
Новое видео SEPTICFLESH
16 дек 2014
:
Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH
29 май 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
7 май 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
16 апр 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
1 апр 2014
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне
30 янв 2014
:
SEPTICFLESH завершили запись
10 окт 2013
:
SEPTICFLESH начали запись
29 июл 2013
:
Переиздание "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH выйдет в октябре
22 ноя 2012
:
Обложка переиздания первого альбома SEPTICFLESH
16 окт 2012
:
Ранние альбомы SEPTICFLESH будут переизданы
12 апр 2012
:
SEPTICFLESH на PROSTHETIC RECORDS
15 апр 2011
:
Новая песня SEPTICFLESH
6 апр 2011
:
Обложка лимитированного издания SEPTICFLESH
12 мар 2011
:
Тизер нового альбома SEPTICFLESH
4 мар 2011
:
SEPTICFLESH выступят с оригинальными участниками на французском фестивале
17 фев 2011
:
Трек-лист нового альбома SEPTICFLESH
10 фев 2011
:
Обложка нового альбома SEPTICFLESH
2 фев 2011
:
Новая песня SEPTICFLESH
11 янв 2011
:
Название нового альбома SEPTICFLESH
15 дек 2010
:
Семпл новой песни SEPTICFLESH
6 ноя 2010
:
Christos Antoniou (SEPTICFLESH) о своем сотрудничестве с MODERN-E-QUARTET
4 ноя 2010
:
SEPTICFLESH завершили запись альбома
16 июл 2010
:
SEPTICFLESH о новом диске
27 июн 2010
:
Новый альбом SEPTIC FLESH выйдет в 2011
17 апр 2010
:
SEPTICFLESH работают над новым материалом
2 дек 2009
:
Альбом SEPTICFLESH "Communion" вышел на виниле
11 сен 2009
:
SEPTICFLESH работают над новым материалом
20 мар 2009
:
Составь свой вариант сет-листа концерта SEPTICFLESH!
8 дек 2008
:
SEPTIC FLESH выступят на фестивале Чайка в 2009 году
11 фев 2008
:
SEPTICFLESH: новая песня в сети
16 окт 2002
:
Новый альбом у SEPTICFLESH
2 сен 2017
Новое видео
SEPTICFLESH
"Portrait Of A Headless Man", новое видео группы SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Codex Omega", выпущенного первого сентября.
+11
-5
(
1
)
rassol
2 сен 2017, 18:46
Ну, хоть где-то художественная шизофрения Спироса пригодилась!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).