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*Bloodstrike*



3 сен 2017 : 		 Новая песня BLOODSTRIKE

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|||| 3 сен 2017

Новая песня BLOODSTRIKE

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"Creeper", новая песня группы BLOODSTRIKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Execution Of Violence", выход которого запланирован на 13 октября:

“Procreating For Death”
“Creeper”
“Emptiness Of Life”
“Ministry Of Hate”
“Corpses For Dissection”
“Execution Of Violence”
“Detest Mortality”
“Whoremonger”
“Iron Rations”
“Hell's Wasteland”

BLOODSTRIKE To Release Execution Of Violence Album In October; вЂњCreeperвЂќ Track Streaming




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