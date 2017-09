все новости группы







3 сен 2017 : Новая песня BLOODSTRIKE



3 сен 2017



Новая песня BLOODSTRIKE "Creeper", новая песня группы BLOODSTRIKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Execution Of Violence", выход которого запланирован на 13 октября:



“Procreating For Death”

“Creeper”

“Emptiness Of Life”

“Ministry Of Hate”

“Corpses For Dissection”

“Execution Of Violence”

“Detest Mortality”

“Whoremonger”

“Iron Rations”

“Hell's Wasteland”





Execution of Violence by Bloodstrike





