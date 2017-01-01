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3 сен 2017
Новая песня BLOODSTRIKE
"Creeper", новая песня группы BLOODSTRIKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Execution Of Violence", выход которого запланирован на 13 октября:
“Procreating For Death”
“Creeper”
“Emptiness Of Life”
“Ministry Of Hate”
“Corpses For Dissection”
“Execution Of Violence”
“Detest Mortality”
“Whoremonger”
“Iron Rations”
“Hell's Wasteland”
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