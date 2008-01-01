2 сен 2017



Видео с текстом от ALTER BRIDGE ALTER BRIDGE опубликовали официальное концертное видео с текстом на песню “Blackbird”, которая взята из нового релиза "Live At The O2 Arena + Rarities", выходящего восьмого сентября на Napalm Records.



























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