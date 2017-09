2 сен 2017



Видео с текстом от SARKE SARKE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Dagger Entombed”, взятую из выходящего тринадцатого октября на Indie Recordings альбома "Viige Urh":



“Viige Urh”

“Dagger Entombed”

“Age Of Sail”

“Upir”

“Jutul”

“Punishment To Confessions”

“Knifehall”

“Evolution And Fate”











