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2 сен 2017
Новое видео THE UNITY
"Never Forget", новое видео группы THE UNITY, в состав которой входят два участника GAMMA RAY, Michael Ehré и Henjo Richter, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Unity". Трек будет также выпущен в виде сингла тиражом в пятьсот копий 15 сентября и включать би-сайд "Nowhereland". |
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