2 сен 2017



Новое видео THE UNITY "Never Forget", новое видео группы THE UNITY, в состав которой входят два участника GAMMA RAY, Michael Ehré и Henjo Richter, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Unity". Трек будет также выпущен в виде сингла тиражом в пятьсот копий 15 сентября и включать би-сайд "Nowhereland".





















+1 -3





просмотров: 368