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*The Unity*



2 сен 2017 : 		 Новое видео THE UNITY

13 апр 2017 : 		 Новое видео THE UNITY

18 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE UNITY

20 янв 2017 : 		 Первый сингл THE UNITY

14 ноя 2016 : 		 Музыканты GAMMA RAY в UNITY

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|||| 2 сен 2017

Новое видео THE UNITY

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"Never Forget", новое видео группы THE UNITY, в состав которой входят два участника GAMMA RAY, Michael Ehré и Henjo Richter, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Unity". Трек будет также выпущен в виде сингла тиражом в пятьсот копий 15 сентября и включать би-сайд "Nowhereland".

THE UNITY Featuring GAMMA RAY Members Release вЂњNever ForgetвЂќ Digital Single; Music Video Streaming









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