4 сен 2017



Коллеги почтили память вокалиста LINKIN PARK Участники групп GREY DAZE и DEAD BY SUNRISE отыграли акустический сет второго сентября в Saxe Theater, Planet Hollywood, Las Vegas на вечере памяти вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона.















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