5 сен 2017



LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES LEAVES' EYES объявили о повторном сотрудничестве с LONDON VOICES (The Lord of the Rings, Star Wars, The Hobbit, Harry Potter and Interstellar).



Alex: «Мы сделали прекрасную запись в студии Angel в Лондоне с замечательными Terry Edwards, Ben Parry и London voices и рады новому сотрудничеству! Также прекрасную работу провел Frank Heckel (Tatort)»









