LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES

LEAVES' EYES объявили о повторном сотрудничестве с LONDON VOICES (The Lord of the Rings, Star Wars, The Hobbit, Harry Potter and Interstellar).
Alex: «Мы сделали прекрасную запись в студии Angel в Лондоне с замечательными Terry Edwards, Ben Parry и London voices и рады новому сотрудничеству! Также прекрасную работу провел Frank Heckel (Tatort)»
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