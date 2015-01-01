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*Counterparts*



4 сен 2017 : 		 Новая песня COUNTERPARTS

27 июл 2017 : 		 Новая песня COUNTERPARTS

16 июн 2017 : 		 Новое видео COUNTERPARTS

18 июл 2015 : 		 Новый альбом COUNTERPARTS доступен для прослушивания

9 июл 2015 : 		 Новая песня COUNTERPARTS

15 май 2015 : 		 Новое видео COUNTERPARTS

24 апр 2015 : 		 COUNTERPARTS на New Damage Records

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|||| 4 сен 2017

Новая песня COUNTERPARTS

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“Swim Beneath My Skin”, новая песня группы COUNTERPARTS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "You’re Not You Anymore", выходящего 22 сентября.

Трек-лист:

“Walk Away Slowly”
“Bouquet”
“Arms Like Teeth”
“No Servant Of Mine”
“Haunt Me”
“Swim Beneath My Skin”
“Thieves”
“Rope”
“A Memory Misread”
“Fragile Limbs”
“You’re Not You Anymore”

COUNTERPARTS Streaming New Track вЂњSwim Beneath My SkinвЂќ






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