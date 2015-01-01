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4 сен 2017
Новая песня COUNTERPARTS
“Swim Beneath My Skin”, новая песня группы COUNTERPARTS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "You’re Not You Anymore", выходящего 22 сентября.
Трек-лист:
“Walk Away Slowly”
“Bouquet”
“Arms Like Teeth”
“No Servant Of Mine”
“Haunt Me”
“Swim Beneath My Skin”
“Thieves”
“Rope”
“A Memory Misread”
“Fragile Limbs”
“You’re Not You Anymore”
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