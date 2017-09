5 сен 2017



FOCUS выпускают компиляцию Группа FOCUS объявила о выпуске компиляции "The Focus Family Album", в которую войдет 15 нереализованных оригинальных тем, альтернативные версии с сессии Focus X, сольные темы каждого участника и треки из сесии Focus 11:



Disc: 1

“Nature Is Our Friend” - Thijs Van Leer

“Song For Eva” - Focus

“Riverdance” - Pierre Van Der Linden

“Victoria” - Focus

“Two-Part Intervention” - Menno Gootjes

“Mosh Blues” - Focus

“Raga Reverence 1” - Swung

“The Fifth Man” - Focus

“Song For Yaminah” - Udo Pannekeet

“Clair-Obscur” - Focus



Disc: 2

“Let Us Wander?” - Thijs Van Leer

“Birds Come Fly Over (Le Tango)” - Focus

“Spiritual Swung” - Pierre Van Der Linden

“Santa Teresa” - Focus

“Hazel” - Menno Gootjes

“Fine Without You” - Focus

“Raga Reverence 5” - Swung

“Five Fourth” - Focus

“Anaya” - Udo Pannekeet

“Winnie” - Focus











