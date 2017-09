5 сен 2017



Обложка и трек лист нового альбома ANCIENT VVISDOM ANCIENT VVISDOM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "33", выход которого намечен на 13 октября на Magic Bullet Records:



“Ascending Eternally”

“Light Of Lucifer”

“In The Name Of Satan”

“True Will”

“The Infernal One”

“Summoning Eternal Light”

“Rise Fallen Angel”

“33”

“The Great Beast”

“Lux”

“Dispelling Darkness”











