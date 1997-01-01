5 сен 2017



GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета GENE SIMMONS объявил о планах выпуска бокс-сета с ранее не публиковавшимся сольным материалом 'The Vault', на десять дисков которого войдет более 150 песен. Более подробную информацию можно найти по этому адресу.















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