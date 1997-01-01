Фраза, имя группы
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все новости группы
Gene Simmons
5 сен 2017
:
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017
:
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017
:
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017
:
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017
:
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017
:
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017
:
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017
:
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017
:
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017
:
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017
:
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017
:
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017
:
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017
:
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017
:
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017
:
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017
:
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017
:
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016
:
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016
:
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016
:
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016
:
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016
:
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016
:
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016
:
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016
:
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016
:
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016
:
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016
:
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016
:
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016
:
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016
:
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016
:
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016
:
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016
:
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016
:
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016
:
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015
:
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015
:
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014
:
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014
:
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014
:
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014
:
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009
:
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009
:
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008
:
GENE SIMMONS снимется в японском кино
5 сен 2017
GENE SIMMONS
планирует выпуск бокс-сета
GENE SIMMONS объявил о планах выпуска бокс-сета с ранее не публиковавшимся сольным материалом 'The Vault', на десять дисков которого войдет более 150 песен. Более подробную информацию можно найти по этому
адресу
.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).