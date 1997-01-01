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*Gene Simmons*



5 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

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|||| 5 сен 2017

GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

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GENE SIMMONS объявил о планах выпуска бокс-сета с ранее не публиковавшимся сольным материалом 'The Vault', на десять дисков которого войдет более 150 песен. Более подробную информацию можно найти по этому адресу.

GENE SIMMONS Announces 'The Vault' Box Set Of Previously Unreleased Solo Recordings






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