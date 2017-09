5 сен 2017



Вокалист METALLICA упал на сцене Вокалист METALLICA James Hetfield чудом избежал серьезных травм на концерте в Амстердаме после того, как упал в одну из ям, откуда поднимаются барабаны во время исполнения песни "Now That We're Dead". Несмотря на падения, исполнение песни прервано не было.



















